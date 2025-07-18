نُقلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي إلى المستشفى مساء الأربعاء، بعد تعرّضها لإصابات متعددة إثر سقوط جزء من سقف قاعة داخل فندق «جيزة بالاس» أثناء إحيائها حفلاً غنائياً.

وبحسب وسائل إعلامية، أصيبت بجرح في الرأس وكدمات متفرقة في جسدها، ويجري حالياً إخضاعها لفحوصات طبية شاملة داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وقع الحادث أثناء الحفل الذي أحيته مغربي في قاعة مخصصة للمناسبات بالفندق، حيث انهار جزء من السقف بشكل مفاجئ، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، وإصابة الفنانة التي كانت متواجدة على المسرح.

وأكدت مصادر من داخل الفندق أن الحادث قيد التحقيق، وسط تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة في موقع الحدث.

وكان آخر ظهور درامي للفنانة رزان مغربي من خلال مسلسل «الضاحك الباكي» عام 2022، والذي تناول السيرة الذاتية للفنان الكبير نجيب الريحاني، حيث جسدت شخصية الفنانة بديعة مصابني.

كما شاركت في فيلم «خط الموت» إلى جانب كل من أحمد صلاح حسني، محمد سليمان، منى ممدوح وعبد الله مشرف، في عمل سينمائي من تأليف وإخراج محمد عادل.