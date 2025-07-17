أثارت شائعة وفاة الفنانة المصرية المعتزلة زيزي مصطفى، والدة النجمة منة شلبي، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تدخل نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي، التي سارعت إلى نفي الخبر ووصفته بـ«عارٍ تماماً من الصحة».

وتعود بداية الشائعة إلى منشور للفنان جمال عبد الناصر عبر حسابه على «إنستغرام»، أعلن فيه وفاة زيزي مصطفى، مرفقاً صورة تجمعها بابنتها منة شلبي، مع كلمات نعي ودعاء بالرحمة، مما أثار موجة من التعليقات والنعي والتعاطف.

لكن بعد ساعات قليلة، أصدر نقيب الممثلين أشرف زكي بيانًا ينفي فيه بشكل قاطع صحة الخبر، مؤكداً أن زيزي مصطفى بخير، وأن ما تردد مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وفي تطور لاحق، قدم جمال عبد الناصر اعتذاراً رسميًا عبر «فيسبوك»، قال فيه: «أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحاً، فقد نقلته عن صفحة «يا تلفزيون يا»، مع تمنياتي للفنانة زيزي مصطفى بالشفاء العاجل».

من هي زيزي مصطفى؟

ولدت زيزي مصطفى عام 1943، وبدأت مشوارها الفني كراقصة استعراضية قبل أن تتجه للتمثيل. من أبرز أعمالها فيلم «واحدة بواحدة» مع عادل إمام. اعتزلت الفن في أواخر الثمانينات لتتفرغ لتربية ابنتها منة شلبي، ثم عادت لفترة قصيرة عام 2006 عبر فيلم «وش إجرام» قبل أن تبتعد عن الأضواء نهائياً.