كشفت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «ست الستات»، المقرر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

وأكدت صفاء أبو السعود، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أنها تحضر لجمهورها أغنية جديدة تحمل عنوان «ست الستات»، انتهت من تسجيلها الفترة القليلة الماضية، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

وأشارت صفاء أبو السعود إلى أنها تشجعت لتقديم الأغنية لأن كلماتها تحمل رسالة حب وتقدير وتهديها لكل أم وزوجة وابنة في مصر والعالم العربي، لافتة أنها استغرقت شهوراً لإخراج الأغنية بشكل احترافي يليق بالجمهور.

ويعد مسلسل «يوميات صفصف»، آخر ظهور فني للفنانة صفاء أبو السعود، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، ويُقدَّم في قالب اجتماعي كوميدي بسيط، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، خصوصاً المرأة.

شارك في بطولة المسلسل، إلى جانب صفاء أبو السعود، عدد من الفنانين، منهم: حلمي فودة، نجاح حسن، عبير مكاوي، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، ليلى عبدالقادر، لؤي سامي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاتة.