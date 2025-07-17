وصل المطرب الملحن المصري حسام حبيب، صباح اليوم، إلى السعودية استعداداً لإحياء أول حفلاته المرتقبة في موسم جدة، بحضور عدد كبير من الجمهور.

وقام منظمو الحفل باستقبال حسام في المطار بالورد والترحاب، في أول ظهور غنائي له في جدة، ضمن حفلة تحمل عنوان «أحاسيس»، والمقرر إقامتها غداً (الجمعة) 18 يوليو، على أحد أرقى مسارح موسم جدة في الساعة التاسعة مساء.

في وقت سابق، عبر حسام حبيب على حسابه بموقع «إنستغرام» عن امتنانه الكبير وتقديره البالغ بهذه المناسبة، مؤكداً تعلقه بجمهوره في جدة والسعودية بشكل عام، وواصفاً إياهم بـ«أهلي وناسي»، مشيراً إلى أن تفاعلهم معه يمنحه دوماً دافعاً لتقديم الأفضل على المسرح.

ومن المقرر أن يقدم حسام حبيب لجمهوره في جدة باقة من أجمل أغانيه، التي لازمت مسيرته وحفرت مكانتها في قلوب المتابعين، من بينها «فرق كبير، أجمل قصة حب، خليني معاك، وشايف نفسه»، إضافة إلى مفاجآت متعددة بين الأغاني الرومانسية والطربية التي تميز حسام وأسلوبه الخاص.

كما سيغني مجموعة من الأعمال الجديدة التي لم تطرح من ألبومه الجديد للجمهور السعودي للمرة الأولى على الهواء مباشرة.

ويبرز من بين هذه الأعمال أغنية «سيبتك»، التي أطلقها حسام أخيراً وحققت نجاحاً واسعاً على منصة «يوتيوب»، بتوقيع الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه.