في تطور جديد لاتهام الفنان محمد رمضان بإهانة العَلم المصري والإساءة الى المرأة المصرية خلال مشاركته في مهرجان «كوتشيلا» الدولي في أمريكا، أيّدت محكمة جنح مستأنف الدقي في محافظة الجيزة، أمس (الأربعاء)، حكم براءة الفنان المصري من الاتهامات الموجّهة إليه، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضده، التي طالبت بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق «تحيا مصر».

وغاب محمد رمضان عن جلسة المحاكمة، في حين حضر عنه محاميه الذي ترافع كممثل قانوني أصيل عن الفنان.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت ببراءة الفنان محمد رمضان من التُّهم المنسوبة إليه. وجاء ذلك بعد أن أقام محامٍ دعوى جنحة مباشرة، اتّهم فيها رمضان بإهانة العَلم المصري، والترويج لأفكار وصفها بـ«الهدّامة»، مطالباً بتعويض مالي قدره مليار دولار يُخصّص لصالح صندوق «تحيا مصر».

واستندت الدعوى إلى ظهور محمد رمضان في مقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضع العَلم المصري على ظهره، وهو ما اعتبره المحامي إساءة إلى أحد أهم الرموز الوطنية. كما تطرقت الدعوى إلى وجود تلميحات رمزية في بعض الصور والفيديوهات.