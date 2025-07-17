حقق فيلم «الشاطر» بطولة الفنان المصري أمير كرارة والفنانة المصرية هنا الزاهد، أرقامًا قياسية في شباك التذاكر المصري، في أول أيام عرضه، بالتزامن مع طرحه في موسم أفلام الصيف 2025، إذ حظي بإقبالٍ جماهيري كبير، ما ساهم في تصدره قائمة الإيرادات.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، أن حصد فيلم «الشاطر»، الذي انطلق عرضه أمس (الأربعاء) في دور السينما المصرية أرقامًا استثنائية في شباك التذاكر، بلغت نحو مليوني و707 آلاف و631 جنيها بعد بيع 17646 تذكرة حتى الآن في أول أيام عرضه، محتلا المركز الأول في دور العرض.

بينما احتل فيلم «أحمد وأحمد» بطولة الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي المركز الثاني بإيرادات 1515336 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 26.79% مقارنة باليوم السابق، مع عدد حضور بلغ 10997 مشاهد.

أدوار أمير كرارة وهنا الزاهد في «الشاطر»

ويسجل فيلم «الشاطر» أول تعاون بين أمير كرارة وهنا الزاهد في السينما، حيث يجسد كرارة شخصية دوبلير مشاهير، وهو الشخص الذي يؤدي مشاهد الأكشن والمعارك بدلًا من النجوم، فيما تعمل هنا الزاهد في أكثر من مهنة خلال الأحداث، منها عاملة في السيرك وراقصة، ويختطف أمير خلال الأحداث هنا وتطاردهما عصابة كبيرة في تركيا.

أبطال فيلم الشاطر

ويشارك في بطولة فيلم الشاطر بجانب أمير وهنا كل من مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، ومعتز التوني الذي يظهر بشخصيته الحقيقية كمخرج، محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

ومع فيلم الشاطر يعود أمير كرارة بعد غياب العام الماضي، حيث كان آخر أعماله السينمائية «البعبع» الذي عُرض عام 2023، ونافس بقوة على صدارة شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.