فُجعت الفنانة هند صبري بوفاة والدتها داليندا القلعي صباح اليوم (الخميس) بعد معاناة مع المرض.

ومن المقرر تشييع جثمان والدة هند صبري غدًا (الجمعة) بعد صلاة العصر بمقبرة سبالة بن عمّار في تونس، وسط حضور عدد من المقربين من الأسرة وبعض أصدقاء الفنانة من الوسط الفني، الذين أعربوا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وستتم مراسم العزاء في تونس، وأيضاً سيقام عزاء في القاهرة في موعد يُحدد لاحقًا.

وعانت والدة هند في أيامها الأخيرة من أزمة صحية شديدة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، لكن حالتها تدهورت في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى مضاعفات أودت بحياتها. ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى غدا (الجمعة) في تونس بعد صلاة العصر في مقبرة سبالة بن عمّار.

وأكد المتحدث باسم هند وليد أبو السعود وفاة والدة الفنانة، مطالباً جمهورها بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها العائلة.

كما واسى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الفنانة هند صبري، وكتب عبر حسابه الخاص على إنستغرام: «بكل مشاعري أشاطر الفنانة هند صبري الأحزان».

وعلقت منة شلبي على صورة هند وأمها: «أنعى بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله تعالى والدة حبيبتي وصديقتي وزميلتي وحبيبة قلبي السيدة الجميلة الاستثنائية عشرة العمر وأحلى ست السيدة داليندا والدة هند صبري. أسأل الله رب العرش العظيم أن يتغمدها برحمته ويدخلها الجنة دون حساب أو سابق عذاب، ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ويوهبها الفردوس الأعلى ويصبر هند.. يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم الفاتحة».

بدورها علّقت ليلى علوي على منشور منة فكتبت: «‏1000 رحمة ونور عليها. الله يرحمها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته. ربنا يصبرك يا هند ويصبر كل الأسرة الكريمة. حبيبتي عارفه قد ايه بتحبيها قد ايه كانت أم عظيمة وأنت بنت عظيمة. ربنا يصبرك وتدعي لها وتخلي بالك من نفسك ومن بناتك وأسرتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. البقاء لله».

وشارك أحمد السقا مُعزياً هند عبر ستوري حسابه الخاص على إنستغرام فكتب: «البقاء لله... ببالغ الحزن والأسى، أنعى السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم الفاتحة والدعاء».



يذكر أن الراحلة دالندا القلعي والدة هند صبري، قدمت مسيرة حافلة كأستاذة لمادة اللغة الفرنسية، ودرّست أجيالاً عديدة خصوصاً بولاية الكاف، كما عملت لاحقاً ضمن وزارة التربية التونسية.