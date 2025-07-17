يشهد مسلسل «كتالوج» بطولة الفنان المصري محمد فراج مفاجأة من العيار الثقيل، بمشاركة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في إحدى حلقات العمل، المقرر انطلاق عرضه اليوم عبر منصة «نتفليكس».

وجاء ظهور الخطيب في المسلسل استجابة لإحدى أمنيات الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي تربطه به علاقة صداقة قوية منذ زمن بعيد.

وطلب نبيل الحلفاوي قبل رحيله من الخطيب أن يساند نجله وليد الحلفاوي في مسلسله «كتالوج»، الذي كان يعمل فيه على الإخراج، ومن ثم وافق الأخير دون تردد.

ويظهر الخطيب ضمن أحداث المسلسل في مشهد مؤثر يتحدث فيه عن دعم الأبناء وكيف يقوي الأب أواصر المحبة والدعم والمساندة لأولاده، وتشجيعاً منه على التربية الإيجابية وزرع القيم للأجيال القادمة.

ووثق الخطيب مشاركته في العمل بصورة مع فريق عمل المسلسل، حيث جمعت الصورة كلاً من: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان محمد فراج، والمنتج أحمد الجنايني، والمخرج وليد الحلفاوي، والفنان خالد كمال.







قصة مسلسل كتالوج

يجمع مسلسل «كتالوج» دراما دافئة بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور القصة حول يوسف، وهو الدور الذي يلعبه المصري محمد فراج، حيث يجد نفسه فجأة مسؤولاً عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة التي تقدمها الفنانة ريهام عبد الغفور، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليلاً ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها، ومن ثم تدور الأحداث في إطار مشوق.

أبطال مسلسل كتالوج

يُعد مسلسل كتالوج من بطولة الفنان المصري محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي.