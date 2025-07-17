يستعد النجم المصري «الهضبة» عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أبو بكر سالم، وذلك يوم 25 يوليو ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض.

ويعد هذا الحفل واحداً من أبرز الفعاليات الفنية المصاحبة للبطولة العالمية، ومن تنظيم شركة بنش مارك، ومن المقرر حضور جماهيري يفوق ما شهدته حفلات الهضبة السابقة، خصوصًا حفله الأخير في جدة، الذي لاقى نجاحًا منقطع النظير.

ويأتي هذا التفاعل الكبير امتدادا لمسيرة عمرو دياب الفنية في السعودية، حيث باتت حفلاته تصنف من بين الأعلى حضوراً ومبيعاً في المنطقة.

ومن المقرر أن يتم فتح حجز التذاكر اليوم الخميس الموافق 17 يوليو في تمام التاسعة مساءً على الموقع الإلكتروني، ويشهد مسرح أبو بكر سالم تجهيزات تنظيمية عالية المستوى، ما يمنح جمهور تجربة استثنائية تنسجم مع أجواء البطولة.

وعلى صعيد آخر، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين مطلع شهر أغسطس القادم، وسيقدم مجموعة كبيرة من أغاني ألبومه الجديد للجمهور.

وكان عمرو دياب طرح أخيراً ألبومه الجديد «ابتدينا» عبر قناته على موقع «يوتيوب»، وضم الألبوم 15 أغنية وهذه الأغاني هي «خطفوني، هلونهم، يالا، ماليش بديل، دايماً فاكـر، ابتدينا، يا بخته، إشارات، يا خبر أبيض، ماتقلقش، يالا، قفلتي اللعبة، بابا، حبيبتي ملاك، شايف قمر، ارجعلها»، وسط تفاعل واسع من الجمهور.