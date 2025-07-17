كشف الفنان المصري تامر حسني، معاناة وكواليس تسجيل ألبومه الجديد «لينا ميعاد»، الذي طرحه، الثلاثاء الماضي، على جميع منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه استفاد من كل الانتقادات من أجل تطوير نوع الموسيقى الذي يقدمها للجمهور.

وأعرب تامر حسني، عن سعادته بتفاعل الجمهور من خلال منشوراً على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وقال: «هنتهز الفرصة الجميلة دي، إن أغنية الذوق العالي مع حبيبي اللي بموت فيه الكينج محمد منير بقت تريند عام رقم واحد، ولسه أول يوم، وكمان الـ13 أغنية بتوع الألبوم دخلوا التريند الموسيقي، وده مش أمر بسيط بالنسبة لي».

وأوضح تامر حسني أنه يستقبل دائماً جميع آراء الجمهور الإيجابية والسلبية منذ بداياته من أجل التطوير، معلقاً: « أنا مشيت مشوار كبير، أوله إني كنت بقرأ كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية، لأني عارف إنكم بتحبوني، وده خلاني أركز وأحلف جوا نفسي إني لازم أفرحكم وأخليكم فخورين بالمجهود اللي عملته».

وتحدث «حسني» عن تعرضه لأزمات صحية أدت إلى دخوله المستشفى ولم يخبر عنها الجمهور، مضيفًا: « احترمت ذكرياتكم اللي على صوتي، وتعبت تعب مش طبيعي، ودخلت مستشفيات نص السنة ومش بحب أقول ولا أنزل أخبار من دي، يا جماعة أنا بحبكوا أوي، ومن يوم ظهوري وأنا واحد منكم».

وروى تامر حسني كيفية تطويره لنفسه في عالم الموسيقى خلال العامين الماضيين، موضحاً: «فضلت أطور من أدائي، وأذاكر جوا الاستوديو مع مهندسين صوت لمدة سنتين، وأجتهد مع الموزعين والملحنين والشعراء اللي بشتغل معاهم في تقديم أجدد شيء، ويمكن زعلوا مني كتير من كتر ما أنا عمال أغير وأعدل وأعيد من أول وجديد».

واختتم تامر حسني حديثه موجهاً الشكر لجمهوره، قائلاً: «متشكر من قلبي لكل حد نصحني، وكل حد نقدني عشان بيحبني، أنا سمعت كلامكم وتعبت أوي، وأنتوا أكيد شايفين، تعبت عشانكم، وعشان برضو أحاول أكون واجهة فنية موسيقية جميلة لمصر، بحكم إني بسافر كتير أغني قصاد العالم، واسمي مطرب مصري عربي».