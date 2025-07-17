توفيت الممثلة الكورية كانغ سيوها، عن عمر يناهز 31 عاماً، بعد معاناة مع سرطان المعدة في مراحله المتقدمة، بحسب بيان صادر عن عائلتها على حسابها في «إنستغرام». وأشارت الأسرة إلى أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير بعد الجولة الثانية من العلاج الكيميائي، إذ فقدت شهيتها بشكل كامل وكانت تعاني من آلام مزمنة.رغم معاناتها، حافظت على روحها الإنسانية وكانت تسدد فواتير وجبات من حولها حتى أيامها الأخيرة، ما جعلها محل تقدير واسع من الجمهور. بدأت كانغ مسيرتها الفنية 2012م، من خلال ظهورها في فيديو غنائي، ثم تألقت في أعمال درامية شهيرة مثل «الحب الأول مجددًا» و«عبر الأمواج».تفاعل الجمهور الكوري والعربي مع خبر وفاتها بحزن كبير، واعتُبر فيلمها الأخير «في الشبكة» وداعاً فنياً مؤثراً. وستُقام جنازتها في مستشفى سانت ماري بسيول، على أن توارى الثرى في هامان في 16 يوليو.رحيلها المبكر ترك أثراً بالغاً في الوسط الفني، حيث وصفها كثيرون بأنها فنانة لم تأخذ فرصتها الكاملة.