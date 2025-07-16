غاب الفنان اللبناني عادل كرم، أمس (الثلاثاء)، عن حضور العرض الخاص لفيلم «الشاطر»، الذي يشارك في بطولته مع الفنان المصري أمير كرارة، إذ انطلق اليوم عرض العمل في جميع السينمات بمصر، قبل أن ينطلق في دور العرض بدول الخليج والعالم في الـ31 من الشهر الجاري.

وكشف طارق كرم، شقيق عادل كرم، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، سر غيابه عن حضور العرض الخاص للفيلم، مؤكداً أن عادل ينشغل في الفترة الحالية بالبروفات النهائية لمسرحية «خيال صحرا» التي تجمعه بالفنان اللبناني جورج خباز، ومن المقرر عرضها مساء يوم غد (الخميس).

وأضاف طارق كرم أنه كان من الصعب سفر عادل إلى القاهرة لحضور العرض الخاص لفيلمه نظراً لضيق الوقت وانشغاله ببروفات مسرحيته الجديدة «خيال صحرا».

يذكر أن مسرحية «خيال صحرا» من كتابة وإخراج جورج خباز وبطولته، إلى جانب عادل كرم، أما الإنتاج فلطارق كرم، وتعرض ابتداء من 17 يوليو حتى 17 أغسطس القادم على مسرح كازينو لبنان.

وعلى جانب آخر، تصدر عادل كرم البوستر الدعائي لفيلم الشاطر، وظهر وهو يحمل مسدّساً ذهبياً ويقف أمام سيّارة محطّمة، إذ يجسد شخصية عثمان الأناضولي، في دور مليء بالإثارة والتّشويق مع لمسات كوميديّة لافتة.

ويجمع فيلم الشاطر كلاً من أمير كرارة، وهنا الزاهد لأول مرة، ويجسد أمير خلاله شخصية دوبلير مشاهير، وهو الشخص الذي يؤدي مشاهد الأكشن والمعارك بدلاً من النجوم، فيما تعمل هنا الزاهد في أكثر من مهنة خلال الأحداث، منها عاملة في السيرك وراقصة، ويختطف أمير خلال الأحداث هنا وتطاردهما عصابة كبيرة في تركيا.

ويضم الفيلم كلاً من مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومعتز التوني الذي يظهر بشخصيته الحقيقية كمخرج، ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.