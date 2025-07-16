تأكيداً لما كشفته «عكاظ» عن حقيقة الفيديو المتداول للفنان المصري أكرم حسني، الذي ظهر خلاله منفعلاً ويغادر لوكيشن التصوير، شارك أكرم جمهوره لقطات من تصويره حملة دعائية لأحد المطاعم ستعرض خلال الفترة القادمة.

ونشر أكرم حسني مقطع الفيديو المتداول عبر حسابه على «إنستغرام»، وتبين أن الفيديو من كواليس تصوير ضمن حملة دعائية لأحد المطاعم، ومن المقرر عرض الإعلان قريباً.

وأرفق أكرم الفيديو بتعليق قائلاً: «قررنا نحن الآتي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور في التعليقات متشوقين للإعلان الذي قام بتصويره وسيطرح قريباً.

ويأتي ذلك تأكيداً للخبر الذي نشرته «عكاظ» أخيراً، حول حقيقة ذلك الفيديو، حينها خمّن البعض أنه خلاف فعلي في كواليس تصوير أحد أعماله.

وتواصلت صحيفة «عكاظ» مع مصدر مقرب للفنان أكرم حسني، وكشف حينها حقيقة الأمر، وأكد أن مقطع الفيديو مجرد حملة دعائية لأحد أفلام حسني، مضيفاً: لم يقع خلاف فعلي في كواليس التصوير، كما يظن البعض.