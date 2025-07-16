أعلن الفنان السعودي عايض عن طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «كل ما بغيت».

ونشر تغريدة على حسابه الرسمي على x كتب فيها: «جديدي: كل ما بغيت، كلمات: محمد الخاجة، ألحان: جهر، توزيع: سيروس، عود جاسم جواد، جيتار: شريف فهمي، هندسة صوت: منتصر، مكس وماستر: جاسم محمد، إنتاج: لاكجري».

وتقول كلمات أغنية «كل ما بغيت»

عندك لقيت كل ما بغيت

ساقك اللّٰه في طريقي

وأنا ضايع في جهاتي

وابتدى الحب الحقيقي

يا أحلى صدفة في حياتي

لو ما دريت فيك اكتفيت

انتظرتك يا حبيبي

في خيالي وأمنياتي

وصرت في الدنيا نصيبي

يا سبب ضحكة شفاتي

وأطلق عايض أخيراً ألبوماً جديداً بعنوان «عايض 2025»، واحتوى 7 أغانٍ «سلام، لا تعدون الليالي، ملامح غربتي، طلعت أبيه، أعتذر وأجيك، تخيل لو، يا للأسف»