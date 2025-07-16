يحيي الفنان رابح صقر حفلاً فنياً على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد ستي الشهر القادم، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر رابح بوستري الحفل، اللذين كتب في أحدهما: «صقر الأغنية العربية الفنان رابح صقر يلتقيكم ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، 1 أغسطس، مسرح أبو بكر سالم».

كما تضمن البوستر الثاني كلمات إحدى أغاني الصقر «هو هذا»، وجاء فيه: «هو هذا اللي نحبه هو هذا اللي نبيه، صقر الأغنية العربية الفنان رابح صقر، يلتقيكم ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بنقلِع معاه وبنحلق للقمة».

وتصاحب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عدة فعاليات، منها حفلات غنائية ومسرحيات، من أبرزها المسرحيات الكوميدية «البقاء للأصيع» من بطولة شيكو، مي كساب، هشام ماجد، ونخبة من نجوم الكوميديا في مصر.

كما يقدم الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ومهدي دشتي مسرحية «ملك المسرح».