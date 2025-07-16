مُنعت الفنانة البريطانية إيما واتسون من قيادة السيارة لمدة ستة أشهر، بعد ارتكابها رابع مخالفة مرورية في أقل من عامين.

وأُدينت نجمة هاري بوتر، البالغة من العمر 35 عامًا، في محكمة ويكومب الجزئية بعد أن ضُبطت وهي تقود بسرعة 38 ميلًا في الساعة في منطقة محددة بـ30 ميلًا في الساعة، وذلك في مدينة أكسفورد، حيث تتابع دراستها لنيل الدكتوراه في جامعة أكسفورد.

ورصدت كاميرا مراقبة السرعة المخالفة أثناء قيادة واتسون سيارتها من طراز «أودي S3» التي تبلغ قيمتها نحو 30 ألف جنيه إسترليني، وأضيفت ثلاث نقاط مرورية إلى سجلها، ما رفع المجموع إلى 12 نقطة، وهو ما استدعى تلقائيًا فرض حظر قيادة.

وبالإضافة إلى الحظر، تم تغريمها 1,044 جنيهًا إسترلينيًا، تشمل 660 جنيهًا لاعترافها بالذنب، و264 جنيهًا رسومًا إضافية، و120 جنيهًا مصاريف محكمة، ويجب عليها سداد المبلغ خلال 28 يومًا.

وليست هذه الحادثة الأولى لإيما واتسون مع مشكلات القيادة، ففي فبراير 2024، تم حجز سيارتها من قبل الشرطة بعد أن أوقفتها بشكل غير قانوني في ستراتفورد-أبون-آفون، ما أعاق مدخل موقف سيارات، ومنع مدير مطعم بيتزا من المغادرة لأكثر من 3 ساعات.

وعندما حضرت الشرطة لسحب السيارة، حاولت واتسون منعهم دون جدوى، وتلقت حينها غرامة قدرها 192 جنيهًا.

واشتهرت واتسون بدور «هيرميون غرينجر» في سلسلة هاري بوتر بين 2001 و2011، قبل أن تبتعد تدريجيًا عن التمثيل وتركز على حياتها الشخصية والأكاديمية.