تستضيف الرياض مهرجان الكوميديا الذي تنطلق فعالياته اعتباراً من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر، بمشاركة نجوم عالميين وأبرز المواهب المحلية.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن المهرجان عبر منشور على حسابه بمنصة إكس، معلقاً: «ما بقي شيء على مهرجان الرياض للكوميديا، خلوكم قريبين 26 سبتمبر - 9 أكتوبر».

وتضمن البوستر الترويجي للمهرجان عبارات تشويقية منها: «أشهر الأسماء، ضحك ما يوقف، مفاجآت كبرى، العد التنازلي بدأ، جاهزين».

كما نشر حساب «عيشها»، المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في السعودية، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، عبر «إنستغرام»، بوستراً عن المهرجان، معلقاً عليه: «نجوم الكوميديا من حول العالم في مهرجان الرياض للكوميديا في بوليفارد سيتي، 26 سبتمبر - 9 أكتوبر».

وستتضمن فعاليات المهرجان استضافة نجوم الكوميديا العالميين والمواهب المحلية، في حدث سيكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويأتي المهرجان ضمن موسم الرياض.