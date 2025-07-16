لقي الممثل الهندي ومنسق مشاهد الأكشن موهانراج، حتفه أثناء تصويره لأحد المشاهد الخطرة في فيلم «Vettuvam» للمخرج با رانجيث.

ووقعت الحادثة في منطقة فيزهونثامافادي التابعة لمركز كيلايور في ناجاباتينام بالهند، أثناء تصوير مشهد انطلاق سيارة دفع رباعي في الصحراء.

وخلال تصوير المشهد انحرفت السيارة التي يقودها موهانراج ما جعله يفقد توازنه وأصيب بجروح عميقة في الصدر، وتم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات وأعلنت وفاته عند وصوله.

وأعلنت شرطة كيلايور أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ثم أعادوا تصنيفها بأنها وفاة ناجمة عن الإهمال، وتعريض حياة البشر للخطر. وورد اسم المخرج Pa Ranjith، ومصمم الحركات Vinoth، ومدير الإنتاج Rajkamal، وصاحب السيارة Prabhakaran ضمن المتهمين.

والراحل موهانراج لم يكن يؤدي دورًا تمثيليًّا بالفيلم، بل كان مسؤولًا عن إعداد وتنفيذ اللقطات الخطرة، خصوصًا مشهد انزلاق سيارة فوق منحدر باستخدام سيارة دفع رباعي. ودائمًا ما يشيد زملاؤه بشجاعته وتفانيه في أداء عمله.