أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم (الأربعاء)، انتهاء التعاقد مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي بعد مسيرة امتدت خمس سنوات، شهدت تعاونًا ناجحًا عبر شاشة «ON»، وقدمت خلالها برنامج «كلمة أخيرة» الذي لاقى تفاعلًا واسعًا وتصدر المشهد الإعلامي في كثير من القضايا والملفات العامة.

وجاء في بيان نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية: «بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة وتتمنى الشركة المتحدة للميس الحديدي دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار».

و أعربت الإعلامية المصرية عن شكرها وتقديرها للشركة المتحدة، وكتبت: «أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخمس سنوات التي شرفت بالعمل فيها مع هذا الكيان الكبير.»

وعرضت آخر حلقات البرنامج قبل أيام، وشهدت مداخلة هاتفية من أنغام، تحدثت خلالها لأول مرة عن الشائعات التي ربطت اسمها بأزمات شيرين عبدالوهاب، إذ نفت تمامًا ما يُتداول حول أنها السبب وراء أي هجوم تتعرض له شيرين، مؤكدة أن هذه الاتهامات الباطلة تسببت لها في حالة نفسية سيئة.