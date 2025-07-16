يستضيف برنامج «فضفضت أوي» الذي يقدمه المخرج المصري معتز التوني، اليوم (الأربعاء) الفنانة المصرية منة شلبي.

وتتحدث منة خلال الحلقة عن ذكرياتها مع أبرز نجوم ونجمات السينما المصرية ومنهم: محمود عبدالعزيز، ليلى علوي، محمود حميدة، يسرا، أحمد حلمي وغيرهم من النجوم، كما تحدثت عن آخر أعمالها الفنية، وتفاصيل دورها في أحدث أفلامها هيبتا.

من جهة ثانية، تنتظر منة شلبي عرض فيلمها الجديد «هيبتا 2»، في صالات السينما، ويضم العمل كلاً من كريم فهمي، منة شلبي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك، والعمل قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وشاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.