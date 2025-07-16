أعرب الفنان المصري مصطفى غريب، عن سعادته بالمشاركه في فيلم «الشاطر»، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير كرارة، مشيراً إلى أن دوره في الفيلم سيفاجىء الجمهور.

وقال لـ «عكاظ»، تشجعت للعمل في الفيلم لتواجد المخرج المصري أحمد الجندي، الذي قدمت معه عدداً من النجاحات في أعمالي السابقة أهمها مسلسل «الكبير أوي»، كما كنت أتمنى أن يجمعني عمل فني مع أمير كرارة؛ لذلك تحمست للعمل دون تفكير.

وعن كواليس التعاون مع كرارة، أشار مصطفى غريب إلى أن الكواليس كانت ممتعة للغاية ويعتبر كرارة من مكاسب الفيلم ونشأت بينا علاقة صداقة قوية، لافتًا إلى أن كراره كان يساعد كل فريق العمل على تقديم أفضل ما في وسعهم.

وأضاف غريب وضعت بعض التعديلات في الأفيهات أثناء التحضير للدور بموافقة المخرج والمؤلف أحمد الجندي، والعمل يدور في إطار كوميدي لايت ولكنه مليء بمشاهد الأكشن الطريفة.

وأكد انتظاره عرض عملين جديدين، هما: فيلم «درويش» من بطولة الفنان المصري عمرو يوسف الذي سيكون مفاجأة، وفيلم «برشامة» مع الفنان هشام ماجد.

وتدور أحداث فيلم «الشاطر» في إطار أكشن كوميدي، ويحمل العديد من المفاجآت، وتشارك بجانب أمير كرارة في بطولته، هنا الزاهد، مصطفى غريب، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج تامر مرسي، وتصوير أحمد عبدالعزيز.