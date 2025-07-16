كشفت الفنانة المصرية علياء صبحي، بوستر أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «يا ابن اللذينة»، المقرر طرحها رسمياً عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وروجت علياء صبحي لبوستر الأغنية عبر جميع حساباتها الرسمية المختلفة، وعلّقت علياء على المنشور قائلة: «بعد تعب شهور.. يا رب الأغنية تعجبكم قريبًا».

الأغنية تأتي ضمن مشروع غنائي جديد تعمل عليه علياء، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تيم علي، توزيع يوسف حسن، وماستر علي فتح الله.

وتسعى علياء من خلال هذا العمل إلى تقديم لون غنائي مختلف ضمن سلسلة من الأغاني الجديدة التي تحضّر لها، في إطار حرصها على التنويع والتجديد في اختياراتها الفنية.

و حققت علياء صبحي نجاحًا لافتًا في أعمالها السابقة، من بينها أغنية «بطلنا» التي لاقت رواجًا واسعًا، وأغنية «روق علينا»، التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية.

وعلى الصعيد الدرامي، شاركت علياء أخيراً في مسلسل «سيد الناس»، الذي عُرض رمضان الماضي.