أكد الفنان المصري أمير كرارة، أن تجربة فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «الشاطر» مختلفة وغير جلده فيها تماماً عما قدمه من قبل في مشواره الفني، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وقال كرارة في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، إنه تواصل مع المخرج المصري أحمد الجندي وطلب منه تعاونهما سويًّا لأول مرة في عمل فني، ثم عرض عليه الأخير قصة فيلم الشاطر وعلى الفور تحمس للفكرة وتعاقد على تقديمها للجمهور.

وعن تعاونه مع هنا الزاهد ومصطفى غريب، أوضح كرارة أن سعيدة بذلك التعاون معهما خصوصاً أن أول مرة بجمعهما عمل فني مع بعض، مشيراً إلى أن الكواليس كانت ممتعة للغاية ومصطفى غريب سيكون نجماً كبيراً في الكوميديا بالفترة المقبلة.

ولفت كرارة أنه ترك نفسه في العمل مع المخرج أحمد الجندي ولم يتدخل في شيء، موضحاً أنه يتعاون مع مخرج له رؤية مختلفة في عالم الكوميديا واستطاع أن يخرج من كل الممثلين أنماطًا مختلفة.

وعلق كرارة على تكرار إفيه «باشا مصر» في البرومو الخاص بالفيلم، مضيفاً: « لقب باشا مصر الجمهور اللي اطلقه عليّ وسيظل لقب لاسمي فقط»

ورداً على ظهور الفنان المصري أحمد مكي ضيفَ شرف في نهاية الفيلم، أشار كرارة إلى أن مشاركة مكي كانت مفاجأة الفيلم وهو من جمهوره وفنان موهوب، متمنياً أن يجمعهما عمل فني من بطولتهما قريباً.

يذكر أن العرض الخاص لفيلم «الشاطر» أقيم، أمس الثلاثاء، في أحد السينمات الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، بحضور صناعه أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، والمخرج أحمد الجندي وغيرهم من الأبطال.

ويشارك في بطولة فيلم الشاطر بجانب أمير وهنا كل من مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، ومعتز التوني، محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.