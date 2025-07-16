تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن تحضيرات أحدث أفلامها في السينما فيلم «الشاطر» بطولة الفنان المصري أمير كرارة، كاشفة موقفها من فكرة إمكانية دخولها القفص الذهبي مرة أخرى قريباً.





وأكدت هنا الزاهد في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، أنها تحمست لتجربة فيلم «الشاطر» بسبب مشاهد الأكشن الجديدة عليها وأيضاً وجود فريق عمل محترف، لافتة أنها سعيدة بالتعاون مع جميع فريق العمل الذي يعد أول فيلم يجمعهما سويًّا.

وعن تحضيراتها لمشاهدة الأكشن، أوضحت هنا أنها استغرقت فترة طويلة لإجراء تدريبات مكثفة من أجل تقديم المشاهد بشكل احترافي، مضيفة أنها تعرضت لإصابات وشعرت بالخطر والتعب أثناء تقديمها مشهد غرق في أحداث الفيلم.

وعن علاقتها بالجمهور السعودي، أضافت هنا الزاهد أنها تحب حماسهم وطاقتهم الإيجابية، معلقة: « كل مرة بكون موجودة في السعودية بنبهر بحب وتقدير الجمهور السعودي وبشكرهم على دعمهم».

ورداً على فكرة إمكانية دخولها القفص الذهبي مرة أخرى، أشارت هنا الزاهد إلى أنها تركز بالفترة الحالية على حياتها المهنية بشكل مكثف ولا تفكر في تلك الخطوة بالوقت الحالي، متمنية أن أدوارها في ثلاثة أفلام بموسم صيف 2025 تنال إعجاب الجمهور.

واختتمت هنا الزاهد بالحديث عن جديد أعمالها الفنية، قائلةً إنها تعكف حالياً على تحضيرات مسلسل جديد من تأليف أحمد عادل الذي سبق أن تعاونا سويًّا في مسلسل إقامة جبرية وسيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويجرى حالياً ترشيح باقي فريق العمل.

وفي سياق آخر، يعرض لهنا الزاهد حالياً في دور العرض السينمائية فيلم «ريستارت»، بطولة الفنان المصري تامر حسني، ويشاركه فيه كل من عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام ميدو، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



