في مثل هذه الأيام قبل نصف قرن، رحلت أم كلثوم أشهر صوت عربي في التاريخ، عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة شكّلت جزءًا من الوجدان العربي. وتحوّلت لحظاتها الأخيرة إلى حدث عام، تابعه الجمهور العربي باهتمام بالغ، واحتلت أخبارها صدارة النشرات والصحف لشهور، فيما شُيعت في جنازة وُصفت بأنها من الأضخم في القرن العشرين.بدأ التدهور الصحي لأم كلثوم منذ عام 1971 (1391هـ)، حيث توقفت عن الغناء على المسرح، بعد أن أنهكها مرض التهاب الكلى. وفي 17 نوفمبر 1972 (1 شوال 1392هـ)، قدّمت آخر حفلاتها بأغنية «ليلة حب»، التي كانت آخر ما غنّته أمام الجمهور.لاحقاً، وفي عام 1974 (1394هـ)، طلبت من الشاعر صالح جودت كتابة أغنية جديدة بعنوان «أوقاتي بتحلو معاك»، وقام سيد مكاوي بتلحينها، استعداداً لغنائها احتفالا بنصر أكتوبر، لكنها لم تستطع إتمام البروفات بسبب وعكتها الصحية المفاجئة.رفضت أم كلثوم الإقامة في المستشفى، وكانت تقول: « إذا ذهبت إلى المستشفى، سأموت هناك»، فاستمر علاجها في منزلها بالقاهرة. ومع تفاقم حالتها في 21 يناير 1975 (1395هـ)، أصبحت أخبار مرضها الشغل الشاغل للإعلام، وفي أيامها الأخيرة، كانت الصحف المصرية تصدّر صفحاتها الأولى بأخبار حالتها الصحية، وافتتحت إذاعة صوت العرب والنيل والشرق الأوسط نشراتها بتقارير مستمرة عن تطورات وضعها الطبي، وتوافد المواطنون للتبرع بالدم، وأعلنت عدة مستشفيات استعدادها لتقديم أي مساعدة.وظهر يوسف السباعي على شاشة التلفزيون المصري، لإلقاء بيان رسمي حول حالتها، في لحظة نادرة استدعت تدخل الدولة إعلامياً.وفي الإثنين 3 فبراير 1975 ( 1395هـ)، توفيت أم كلثوم بسبب قصور في القلب، وشُيّعت من مسجد عمر مكرم وسط حضور جماهيري ضخم قُدّر بين 2 إلى 4 ملايين مشيّع.رحلت أم كلثوم بعد أن غنّت الوداع، وقبل أن تُكمل ما بدأت، لتبقى أغنيتها الأخيرة التي لم تُغنَّ شاهداً على نهاية زمن استثنائي.