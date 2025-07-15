أرجع الفنان الكويتي خالد المظفر، خروجه من الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه إلى ظروف العمل وانشغاله بالمسرح، معلناً عن القيام بجولة خليجية تنطلق من الرياض لعرض مسرحية «ملك المسرح».

وعن حضوره حفل زفاف ابن المخرج رامي إمام قال المظفر: «تربطني علاقة صداقة بالنجم محمد إمام، ودعاني لحضور حفل زفاف ابن شقيقه المخرج رامي إمام، وسعدت بالدعوة وحرصت على أن أشاركهما وأشارك «الزعيم» عادل إمام فرحته بزفاف حفيده عادل».

وأضاف «كان أول سؤال سألته لأبناء الزعيم هو الحالة الصحية لعادل إمام والحمد لله طمأنوني عليه، وأن صحته جيدة وأموره تمام وسعيد بحفيده».