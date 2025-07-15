يحيي الفنان الكويتي نبيل شعيل حفلاً غنائياً الشهر القادم ضمن فعاليات مهرجان «ليالي مراسي» بالساحل الشمالي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «ليالي مراسي» في الساحل الشمالي تعاقدها مع المطرب الكويتي نبيل شعيل لإحياء حفل غنائي يوم 9 أغسطس القادم، وذلك في ساحة The Address Beach الواقعة داخل منتجع مراسي، إذ من المنتظر أن يقود أوركسترا الحفل المايسترو مدحت خميس.

يُعد هذا الظهور هو الأول لنبيل شعيل في مصر بعد غياب دام 16 عاماً عن إحياء الحفلات الغنائية فيها، إذ كانت آخر مرة وقف فيها على أحد المسارح المصرية في عام 2009، من خلال حفل أُقيم في منتجع بورتو غالب بمرسى علم.

كما سبق أن شارك في مهرجان الأغنية المصورة الذي أُقيم في الغردقة عام 2000. ويحمل حفل نبيل شعيل القادم طابعاً خاصاً لدى جمهوره في مصر، نظراً لطول فترة الانقطاع التي فصلته عن الجمهور المصري.