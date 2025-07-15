قبضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر على خادمة الإعلامية المصرية أمينة شلباية بتهمة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من فيلا الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر جنوب مصر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من الإعلامية اتهمت من خلاله الخادمة الخاصة بها، بسرقة بعض المشغولات الذهبية والأموال من منزلها، وعلى الفور تحرك أفراد الأمن لضبط المتهمة، والقبض عليها.

وكشفت التحريات الأولية عن سرقة الخادمة 24 ألف جنيه مصري وألف دولار أمريكي و100 يورو وسلسال من الذهب وبعض المشغولات الأخرى.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، كما أرشدت عن المشغولات الذهبية حيث باعتها لتاجر يمتلك محل مصوغات ذهبية، مقيم بمحافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وأمينة شلباية إعلامية مصرية تبلغ من العمر 56 عاما، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1988، بعدما تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واتجهت بعدها للعمل في مجال الأزياء.

وقامت شلباية بعد ذلك بفتح مدرسة خاصة لتعليم كيفية وضع المكياج والعناية بالبشرة، وأصبحت من خبراء التجميل أصحاب الشهرة الواسعة داخل مصر، كما قدمت العديد من البرامج التي تهتم بالموضة والأزياء والإتيكيت.