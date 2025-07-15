أكد عبدالله نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، بأن القناة الرسمية لأعمال والده عبر منصة «يوتيوب»، أُغلقت بعد تعرضها للاختراق، كما أن المخترق رفض محاولات التفاوض والمساومة لاستعادتها.

وأشار إلى أن إدارة «يوتيوب» لم تُبدِ أي تعاون مع أسرة الراحل لاسترجاع القناة، رغم ملكيتهم الكاملة للمحتوى، وبذلك لا تتوافر للراحل الفنان الشهير طلال مداح أي قناة عبر المنصة الشهيرة «يوتيوب».

ولفت نجل الراحل إلى أن أرشيف والده يزخر بنحو 1700 أغنية ذات جودة تسجيل عالية، موضحاً أن العمل جارٍ حالياً على أرشفتها وتحديث المحتوى في منصة «ساوندكلاود» (منصة متخصصة بالموسيقى) بعد التوقف عن استخدام «يوتيوب».