أكد والد الفنانة المصرية سناء نبيل حفيدة أم كلثوم، أن اعتزالها الفن بشكل نهائي قرار شخصي رغم حبها للفن منذ نعومة أظافرها، وكانت تعتبر جدتها أم كلثوم قدوة ومثلًا أعلى لها في حياتها الفنية.

وأرجع القرار المفاجئ إلى رغبة سناء في ارتداء الحجاب والتفرغ للصلاة والعبادة، وأكد أنه على الرغم من تلقيها عروضًا فنية عديدة سواء في الغناء أو التمثيل، لكنها رفضتها جميعًا، وفضلت حالة السلام الداخلي التي تعيش فيها بعيدًا عن الأضواء.

وحققت سناء نبيل نجاحًا وشهرة كبيرة بعد مشاركتها في برنامج Arabs Got Talent، وحصلت وقتها على الباز الذهبي من الفنان أحمد حلمي، وأشاد الجميع بموهبتها الفنية التي ورثتها عن كوكب الشرق، وتوقع البعض أنها ستسير على خطاها.

وتتلمذت سناء على يد الدكتور أحمد عبدالله، عازف العود الشهير، وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات الفنية، ومن أبرز مشاركاتها الفنية كانت إحياء حفل بعنوان «هذه ليلتي» بمناسبة إحياء ذكرى كوكب الشرق في 2021.