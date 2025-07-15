علّق الفنان اللبناني الشاب محمد فضل شاكر، على الانتقادات المثيرة للجدل الذي أدلى بها نيقولا معوض على والده، مهاجماً المحتفلين بعودته إلى الساحة الفنية من جديد، معبّرًا عن امتعاضه من محاولة تبييض صورته دون محاسبة حقيقية.وقال محمد فضل شاكر لـ«عكاظ»، تواصلت مع نيقولا بشكل شخصي لأسمع منه سبب هجومه العنيف على والدي بشكل مفاجئ، وأضاف نيقولا أخبرني بأنه أدلى بتلك التصريحات بدافع الحب ودفاعاَ عن الوطن والجيش، مشيراً إلى معاتبه نيقولا بسبب ظلمه لوالده بتصريحات غير دقيقة ولم تظهر الحقيقة بعد في أزمات والده السياسية دون التأكد من الحقيقة الكاملة.واعترف نيقولا معوض بالتسرع والخطأ في الحكم على والده قبل حسم القضاء كلمته الأخيرة في أزمات فضل شاكر، معلقًا: « نيقولا معوض اعترف بالخطأ واعتذر لينا كأسرة ووعد أنه هينزل بيان اعتذار عن تصريحاته المسيئة لوالدي».وأثار نيقولا معوض جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعدما وجّه انتقادات حادة لمن وصفهم بأنهم يبررون رفع فضل شاكر للسلاح مقابل جيش بلاده، وقال عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «فرصة التوبة لا تُعطى لمن رفع السلاح في وجه الجيش، البطاقة الحمراء تُعطى لمن خضع للمحاسبة والتوبة الحقيقية».وتابع نيقولا: «في أي بلد آخر كان الشخص مثل هذا يُقيد في السجن بدلًا من أن يُصدر ألبومات عيب بقى..استحوا»، في موقف عمّق الجدل وزاد من حدة ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.ولم تمر ساعات حتى تراجع نيقولا معوض عن تصريحاته المسيئة لفضل شاكر، مؤكداً أن حديثه جاء بدافع حبه وغيرته على وطنه وجيش بلاده، وليس بحثاً عن «التريند»، كما أدعى البعض.