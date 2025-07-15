تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، مقطع فيديو يظهر خلاله الفنان المصري أكرم حسني، منفعلاً ويغادر موقع تصوير أحد أعماله الفنية وسط محاولات من أحد العاملين تهدئته.



وبدأت القصة بظهور أكرم وهو يخرج من الكارافان الخاص به غاضباً، قائلاً بصوت حاد: «أنا مش هاعمل ده علشان نبقى متفقين، ويحصل زي ما يحصل»، ثم يغادر موقع التصوير مباشرة، في مشهد بدا تلقائيًا وغير معدّ مسبقًا، ما جعل الجمهور متسائلًا هل هذا خلاف فعلي أم مجرد ترويج لأحد أعماله بشكل مختلف؟.

وفيما لم يوضح أكرم حسني تفاصيل ذلك الموقف، رد مصدر مقرب من الفنان المصري على تلك التساؤلات وحسم الجدل، وأكد لـ «عكاظ» بأن مقطع الفيديو مجرد حملة دعائية لأحد أفلام حسني.

وأضاف لم يقع خلاف فعلي في كواليس التصوير كما يظن البعض.

ويشارك أكرم حسني مع الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بطولة فيلمها الجديد «فيلم زوجة رجل مش مهم»، المنتظر عرضه قريباً بعد انتهاء تصويره، والعمل من تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.