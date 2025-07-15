دخل المطرب المصري خالد سليم في نوبة بكاء وتأثر بعد عرض مقطع نادر من حفل زفافه، ظهر فيه والده الراحل، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية المصرية إسعاد يونس.

وسرد الفيديو لحظات خاصة جمعت خالد بوالده، ما أعاد إليه ذكريات مؤثرة لم يستطع تمالك دموعه أمامها، وسط أجواء مليئة بالمشاعر والحنين.

كما كشف خالد سليم أصعب الفترات التي مر بها في حياته، حين واجه أزمة صحية خطيرة في عام 2019 أثّرت على حالته النفسية ومظهره الجسدي بشكل كبير.

وقال «سليم»، خلال اللقاء، إنه عانى من مشكلة في أحباله الصوتية في فترة من الفترات، وظل يتلقى علاجاً خاطئاً على مدار ثلاثة أشهر، مضيفاً: «ذهبت لأكثر من طبيب أنف وأذن، وكان العلاج الموصوف واحداً تقريباً طوال الفترة، لكنه كان يحتوي على الكورتيزون، وكان علاجاً خاطئاً».

وأوضح أن العلاج منحه تحسناً مؤقتاً دون معالجة أصل المشكلة، لذلك قرر الذهاب إلى طبيب متخصص بناءً على ترشيح من الفنان محمد حماقي، وقام بتشخيصه بأن هناك تجمعاً دموياً على أحد الأحبال الصوتية ولابد من تدخل جراحي.

وأضاف: «بعد العملية، أخبرني الطبيب أن الأمر لم يكن مجرد تجمع دموي كما أعتقد، بل كان ورماً، لكنه لم يخبرني قبلها حتى لا يثير قلقي، وبعد 15 يوماً من فحص العينة، ثبت أن الورم حميد، الحمد لله، وحصلت على أدوية الكورتيزون التي تسببت في زيادة وزني لأكثر من ثلاثة أضعاف، أي زيادة 45 كيلوغراماً حتى وصل وزني إلى 124 كيلوغراماً».

وأكد خالد سليم أنه تعرض للتنمر بعد زيادة وزنه، قائلاً: في إحدى المناسبات، كان هناك تهريج مؤلم عندما فُتح البوفيه، شعرت بالإهانة وانسحبت، حتى بعض الأصدقاء الذين ظننت أنهم سند، انقلبوا عليّ عندما تغير شكلي».