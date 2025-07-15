كشفت المطربة المغربية جنات، البوستر الدعائي لألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «ألوم على مين»، تمهيداً لطرحه خلال الفترة القليلة القادمة بالتزامن مع فصل الصيف 2025.

وتقدم جنات في ألبومها الغنائي الجديد مفاجأة لجمهورها، من خلال تجربة موسيقية فريدة من نوعها ومتنوعة تمزج بين أنماط الدراما والمقسوم، وذلك من خلال تعاونها مع نخبة من الشعراء والملحنين الجدد لأول مرة.

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بطريقة مختلفة وغير تقليدية، إذ تُطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتابع على مدار الشهر الجاري، وذلك بعد انتهائها من عملية الميكساج النهائي لجميع الأغنيات.

ويضم ألبوم جنات الجديد 10 أغنيات مختلفة عما قدمته من قبل في مشوارها الفني، ونستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل أغاني ألبوم جنات بأسماء الشعراء والملحنين، وجاءت كالتالي:

-«ألوم على مين»– كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين.

-«النص اللي يخص» – كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين.

-«مبسوطين»– كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

-«يما قالولي» – كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين.

-«توبة» – كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي.

-«أشيك واحدة» – كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين.

-«من الليلة» – كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين.

يذكر أن جنات أحيت، أخيراً، أول حفلاتها في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان نوستالجيا فورها، بمشاركة نخبة من النجوم الألفينات الذين شكلوا وجدان جيل كامل، من بينهم: الفنان أحمد باتشان، فرقة واما، الفنانة مايا نصري، الفنان إيوان وغيرهم.