كشف الفنان أحمد سعد عن مفاجأة جديدة من مفاجآت ألبومه المنتظر «بيستهبل»، المقرر طرحه خلال صيف 2025، إذ يشارك شقيقه الفنان عمرو سعد في «دويتو» غنائي يحمل عنوان «أخويا»، في أول تعاون غنائي مباشر بين الشقيقين على مستوى الأداء الصوتي.

وتُطرح الأغنية رسمياً الأربعاء القادم، عبر جميع المنصات الموسيقية في تمام السابعة مساء، لتكون ثاني أغنيات المرحلة الأولى من الألبوم، بعد إطلاق الأغنية الرئيسية «بيستهبل».

ويأتي هذا التعاون امتداداً لسلسلة من الأعمال السابقة التي جمعت الشقيقين، إذ سبق لأحمد سعد أن قدّم العديد من الأغنيات الخاصة بأعمال عمرو سعد الفنية، لكن هذه المرة يظهر الاثنان سوياً في أغنية واحدة بصوتيهما، ما يضفي بعداً إنسانياً وشخصياً على العمل.

أغنية «أخويا» من كلمات فلبينو، وألحان إيهاب عبدالواحد وأحمد طارق يحيى، وتوزيع ومكساج أحمد طارق يحيى وهاني محروس.

كما يضم الألبوم خمس أغنيات في مرحلته الأولى، تبدأ بـ«بيستهبل»، تليها «أخويا»، ثم «مكسرات»، ثم «دويتو» مميز مع الفنانة روبي بعنوان «تاني»، وتُختتم المرحلة بأغنية «بطة».