أثارت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة قلق جمهورها بعد أن نشرت صورة من داخل أحد المستشفيات في لبنان، حيث ظهرت وهي تتلقى العلاج بالمحاليل الطبية، في إشارة إلى تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وفي بيان صحفي، كشفت سينتيا أنها تعرضت لتسمم غذائي حاد أدى إلى إصابتها بنزلة معوية شديدة، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في بيروت، مشيرة إلى أن حالتها الصحية بدأت في التحسن، وأنها تتعافى تدريجياً.

وقالت خليفة إن الأزمة الصحية بدأت منذ وصولها إلى لبنان لقضاء إجازة قصيرة مع أسرتها، حيث ظلت تعاني على مدار يومين من أعراض شديدة، قبل أن يتم إسعافها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتستعد سينتيا للعودة إلى القاهرة الأسبوع القادم، لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «ابن النادي» إلى جانب النجم أحمد فهمي، بعد انتهائها من تصوير فيلم «بيج رامي» مع الفنان رامز جلال، المقرر طرحه قريباً في دور العرض.

وتعيش سينتيا حالياً حالة من النشاط الفني، إذ تستعد لتصوير فيلم عالمي جديد بعنوان «White Mars» مع النجمة لوسي هيل، إضافة إلى مشاركتها في فيلم «Borderline» إلى جانب النجم العالمي لوسيان لافسكونت بطل مسلسل «Emily in Paris».