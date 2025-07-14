طمأنت نقابة المهن التمثيلية جمهور الفنان القدير لطفي لبيب على حالته الصحية، مؤكدة عبر «عكاظ» أن حالته مستقرة، وأنه سيغادر المستشفى خلال يومين.

وقالت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنانة نهال عنبر، في تصريح خاص لـ«عكاظ» إن لبيب لا يزال تحت الملاحظة في «العناية المركزة» بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة تقلبات الطقس، مشيرة إلى تحسن حالته بشكل ملحوظ.

ونفت عنبر الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول إصابته بجلطة في القلب، قائلة: «كفاية إشاعات.. الأفضل ندعي له بالشفاء».

وكان الفنان لطفي لبيب قد نُقل، أمس (الأحد)، إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، عقب تدهور حالته الصحية. ويأتي ذلك في ظل وضع صحي دقيق، حيث أعلن أخيراً اعتزاله التمثيل رسمياً نتيجة إصابته بمرض يستدعي إجراء جراحة لاستئصال ورم في الحنجرة.