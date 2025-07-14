أعلن الفنان الكويتي عبدالله عبدالرضا إعادة عرض مسرحية «باي باي لندن» إعتباراً من الشهر القادم وذلك على مسرح جمعية شرق.

ونشر عبدالرضا البوستر الدعائي للمسرحية وعلق عليه: «نظراً للإقبال الجماهيري تم فتح عروض جديدة، اعتباراً من تاريخ 2/8 إعادة صنع مسرحية باي باي لندن على مسرح جمعية شرق».

و«باي باي لندن» مسرحية كوميدية اجتماعية، عُرضت للمرة الأولى في عام 1981، وهي من بطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، والفنان الراحل غانم الصالح، وهيفاء عادل، والفنانة الراحلة مريم الغضبان، ومحمد جابر، وداود حسين، والفنانة الراحلة انتصار الشراح، وهي من تأليف نبيل بدران، ومن إعداد الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وسيُعاد عرض مسرحية «باي باي لندن» بعدد من الفنانين، ووجوه أخرى، وستكون من إخراج محمد جمال الشطي، وإشراف فني وتنفيذ الفنان عبدالله عبدالرضا، وإشراف عام الدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا.