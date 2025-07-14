ألغت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم، حكم سجن الإعلامية فجر السعيد، وقضت بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بكفالة 1000 دينار على خلفية اتهامها في قضية أمن دولة.

وأعلنت الإعلامية مي العيدان الخبر عبر صفحتها على انستغرام، ونشرت صورة تجمعها بفجر، وعبرت من خلال تعليقها عن سعادتها بخروجها من السجن، وكتبت «الحمد لله يا قطعة من قلبي الليلة بإذن الله تنامين في بيتك معززة، مكرمة يا أمي وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل الدنيا لي».

وأضافت «شكرا لله شكرا للقضاء الكويتي شكرا للمحامي فيصل عيال العنزي والمحامي بسام العسعوسي، وباب السياسة وداعاً إلى غير رجعة، وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة».

وكانت محكمة الجنايات، قضت بحبس فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهم نشر أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد.