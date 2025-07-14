الفنان العراقي كاظم الساهر.
الفنان العراقي كاظم الساهر.
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر عن عمر يناهز 67 عاماً، ما أثار تساؤلات محبي وجمهور القيصر الذي يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وبدأت القصة بعدما نشر عدد من الصفحات غير المعتمدة، أنباء عن وفاة القيصر، وبعد ساعات نفت وسائل الإعلام العراقية تلك الشائعات، عن طريق مصدر مقرب من القيصر

وأكدت المصادر بأن كاظم الساهر يتمتع بحالة صحية جيدة، مشيراً إلى استعداد القصير لإحياء عدد من الحفلات في عمان والكويت بالفترة القادمة.
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