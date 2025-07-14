أعرب الفنان المصري محمد صبحي عن شكره وتقديره للمخرج عمر زهران، لحرصه على حضور مسرحيته «فارس يكشف المستور».

وشارك صبحي صورة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً:«سعدت بحضور أعز أصدقائي المخرج عمر زهران، والكاتبة الإعلامية آمال عثمان، وكانت سعادتي غامرة بلقائي بصديقي المخرج والإنسان المحترم جداً عمر زهران.. أسعدتموني بمشاهدتكم لمسرحية فارس يكشف المستور».

ويعد هذا الظهور الأول للمخرج عمر زهران بعد خروجه من السجن منذ عدة أسابيع في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي (زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف)، بعدما أصدرت محكمة النقض الأربعاء 18 يونيو حكمها في الطعن المقدم منه على حكم حبسه لمدة عام في القضية.