تسبب احتراق أحد المسارح في الساحل الشمالي في تأجيل الحفل الفني للفنان جورج وسوف، الذي كان من المقرر إقامته الخميس القادم.

وقررت الجهات المعنية تنظيم الحفل يوم 31 الشهر الجاري حفاظًا على سلامة الجمهور والعاملين.

وروج جورج وسوف لحفلته بمصر، عبر نشره بوستر الحفلة على حسابه الرسمي بفيسبوك، وعلق قائلا:«حبايبي بمصر ملتقانا يوم ١٧ يوليو في الساحل الشمالي».

ويأتي الحفل المنتظر ضمن سلسلة حفلات صيف 2025، وكان من المقرر أن يشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا، خصوصاً أنه أول ظهور لجورج وسوف في مصر بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات هناك.