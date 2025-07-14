ردّت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن دخولها في مشاجرة بالساحل الشمالي.

وأكدت «شربتلي» في بيان رسمي، عبر حسابها على «فيسبوك»، أن الواقعة لم تحدث من الأساس ولا علاقة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف بأي تفاصيل وردت في الأخبار المتداولة، وقالت «لا يمكن أن تحدث تلك الواقعة في ظل وجود القانون».

وتابعت «نحن في دولة قانون ولسنا في غابة، ولو كانت هناك واقعة حقيقية لتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد الطرف الآخر».

وأضافت: «من تقف وراء هذه المهاترات، فنانة مسنة قاربت على السبعين من عمرها، لم تتعظ من تقلبات الحياة ولا من انكشاف حقيقتها أمام البعض، وهذه الأكاذيب تظهر غِلًّا دفينًا، وسعيًا دائمًا منها لاختلاق القصص الملفقة وترويجها على بعض الصفحات بهدف التشويش على حياتي وعائلتي، وهو أمر لن ينجح، فحياتي مستقرة وسعيدة مع زوجي وابنتي وأحبائي ولن تهتز بما يُروّج من خيالات مشوّهة».

وحذرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يساهم في ترويج الشائعات دون الاستناد إلى مصادر موثوقة، قائلة: «بإذن الله سيتم الكشف عن هوية تلك الفتاة قريباً عن طريق الأدلة والمستندات، ولم تندهش شاليمار من سعي هذه الفنانة في تدبير مكائد وتأليف أخبار كاذبة ودسها للمواقع واستجداء الصفحات لنشرها».