كشف المطرب المصري أحمد سعد، عن مفاجأة ألبومه الغنائي الجديد «بيستهبل»، وهو تعاونه مع المطربة المصرية روبي في أغنية جديدة باسم «تاني»، ومن المقرر طرح الألبوم بالتزامن مع موسم صيف 2025.

ويأتي تعاون احمد سعد وروبي في ديو أغنية «تاني» بعد النجاح الكبير للدويتو السابق بينهما باسم «يا ليالي»، والذي حقق وقتها نجاحاً كبيراً، والأغنية الجديدة من تأليف فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس.

ومن المقرر أن يطلق أحمد سعد أغنية «تاني» التي تجمعه مع روبي يوم 16 يوليو القادم في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وأطلق أحمد سعد أخيراً بوستر ألبومه الجديد «بيستهبل»، والذي سيطرحه على مرحلتين خلال شهر يوليو الجاري، حيث يحمل الجزء الأول اسم «الوش الأول»، بينما يأتي الجزء الثاني تحت عنوان «الوش التاني».

وتنطلق المرحلة الأولى من أغاني الألبوم يوم 16 يوليو، وتتضمن خمس أغنيات تُطرح على مدار اليوم، تبدأ بأغنية «بيستهبل» في تمام الخامسة مساء، تليها «أخويا» في السادسة، ثم «مكسرات» في السابعة، وبعدها الدويتو المنتظر مع روبي بعنوان «تاني» في الثامنة مساء، وتُختتم المرحلة بأغنية «بطة» في التاسعة مساء.

بينما الجزء الثاني «الوش التاني» من المقرر طرحه يوم 24 يوليو، ويضم بدوره خمس أغنيات تُطرح أيضًا على مدار اليوم، هي: «بلونة» في الخامسة، «شفتشي» في السادسة، «اتحسدنا» في السابعة، «اتك اتك» في الثامنة، وتُختتم بأغنية «حبيبي ياه ياه» التي يشارك فيها كل من عفروتو ومروان موسى.