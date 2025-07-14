رحل عن عالمنا منذ قليل، شقيق المطرب اللبناني زياد برجي بشكل مفاجئ دون الكشف عن أسباب الوفاة، ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم (الإثنين) في بيروت.

وأعلنت أسرة الراحل تفاصيل الجنازة والعزاء، حيث ستشيع الجنازة اليوم في روضة الشهيدين، ومن ثم يدفن مباشرةً في مدافن الأسرة.

ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء في فقيدها، غداً (الثلاثاء)، في منطقة الرملة البيضاء.

وعلى جانب آخر، يستعد زياد برجي لإحياء حفل غنائي في لبنان 7 أغسطس القادم، ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات موسم صيف 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل العديد من المفاجآت.

يذكر أن زياد برجي أحيا أخيراً حفلاً موسيقيّاً ضمن فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان موازين – إيقاعات العالم على المسرح الوطني محمد الخامس، وقدم باقة من أجمل أغانيه على رأسها «اليوم يومي، أنا وياك، مش طايق، وشو حلو، حلياني» وغيرها من الأغاني المميزة.