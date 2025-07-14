طلب الفنان القدير لطفي لبيب عبر «عكاظ» من جمهوره الدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى «العناية المركزة» بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، مؤكداً أن حالته «صعبة».

وفي تصريح مقتضب خصّ به «عكاظ» من داخل المستشفى، قال لبيب: «حالتي الصحية متدهورة، ولا أستطيع التحدث كثيراً.. أرجو من الجميع الدعاء لي». وكشف أنه خضع لعملية منظار وعدد من الفحوصات الطبية خلال الأيام الماضية، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ وتستلزم نقله للمستشفى.

ويخضع لبيب حالياً لمتابعة طبية دقيقة داخل وحدة العناية المركزة، فيما أكّد رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في مصر بطرس دانيال، في حديث لـ«عكاظ» أنه تواصل مع أسرة الفنان، التي أوضحت أن حالته مستقرة نسبياً، لكن الزيارة ممنوعة عنه بناء على توصية الفريق الطبي.

وكان لبيب قد أعلن اعتزاله التمثيل في وقت سابق بسبب ظروفه الصحية، وكشف عن إصابته بورم في الحنجرة أثّر على صوته، ما دفعه لاتخاذ قرار الابتعاد نهائياً عن الفن.

ويُعد الفنان لطفي لبيب أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، وشارك في عشرات الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، وكان آخر ظهور له في فيلم «مرعى البريمو» 2023، إلى جانب محمد هنيدي وغادة عادل وأحمد بدير، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.