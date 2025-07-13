كشف المخرج المصري خالد الحلفاوي، نجل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إمكانية تقديم السيرة الذاتية لوالده في عمل فني، مؤكداً أنه من الصعب أن يوافق على تجسيد أي ممثل سيرة والده على الشاشة.

وقال خالد الحلفاوي في أحد برامج البودكاست، إنه لا يستطيع الموافقة برؤية أي ممثل يقدم السيرة الذاتية لوالدي الراحل، لافتًا أنه من الممكن كتابة السيرة الذاتية لوالده فقط دون تقديمها.

وتابع الحلفاوي: «عمري ما هشوف ولا هتقبل حد يجسّد شخصية أبويا، مين ممكن يقنعني إنه والدي؟ ده مستحيل بالنسبة لي، ممكن أكتب السيرة الذاتية يومًا ما، لكن العمل هيكون مش من إخراجي».

ورد الحلفاوي على تصنيفه مخرجًا كوميديًّا فقط في الوسط الفني بالفترة الأخيرة، قائلاً: «للأسف عندنا في مصر نظام الإنتاج غريب جدًّا، لو مخرج نجح في نوع واحد، يفضلوا حابسينه فيه».

وتابع الحلفاوي: « أنا اتزنقت في الكوميديا من أول عمل جالي، اللي هو فيلم زنقة ستات، بس أنا مؤمن إن المخرج المفروض ميكونش محصور في نوع واحد، لازم يقدر يعمل كل حاجة».

وفي عام 2024، توفى الفنان نبيل الحلفاوي، عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشكلات في الصدر، إذ تدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة.