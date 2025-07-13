كشف الممثل السوري باسم ياخور تعرضه لحملة شرسة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وصلت إلى التهديد المباشر بالقتل، مقدماً اعتذاراً لكل الشعب السوري عن تصريحاته السياسية السابقة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد باسم ياخور أن تعرضه لتلك الحملة القوية لم يقتصر على الألفاظ فقط، بل شمل تهديدات صريحة تمس حياته الشخصية والأسرية.

وقال باسم ياخور: «تعرضت خلال الـ4 أشهر الماضية إلى حملة غير مسبوقة من الأذى، وصلت للتهديد بالقتل لي ولأهلي وأسرتي، مش بس بالألفاظ ولكن بالتهديد المباشر، من حقك تتهمني اتهام مباشر بالكلام وتختلف معايا، لكن مش من حق أي حد يألف عني كلام مش صحيح».

ووجه باسم ياخور رسالة اعتذار لكل الشعب السوري بعد تصريحاته السياسية الأخيرة، إذ أوضح: «إلى كل إنسان متألم أو موجوع، ويحمل على أكتافه ألماً أو هماً سببته هذه المرحلة المؤلمة، لو كان تصريحي يستخف بوجعه أو يجرحه أو يؤلمه، فأنا أعتذر منه اعتذاراً صادقاً من القلب، وبقول له: أنا آسف.. هذا حق، ويجب أن يُقال».

وأردف باسم ياخور أنه لم تربطه أي صلة مع النظام السوري السابق، معلقاً: «أنا لم أكن مسؤولاً في النظام ولم أكن أعمل أي شكل من أشكال البزنس مع النظام، ولم يكن لي أي منصب، وأنا رجل عايش خارج البلد منذ سنوات طويلة جداً».

وبشأن علاقته بزملائه والمحيطين خلال فترة وجوده في سورية، تابع: «أنا كنت في سورية خدام بيتي، تلفوني، وحياتي كانت كلها خدمات لأصدقائي وزملائي وللناس اللي ما بعرفهم، وما في حد بيخاف مني، وفي المهنة، أي حد كان بيحتاج خدمة، على طول كانوا بيقولوا: روح لباسم ياخور».

وفي وقت سابق، زار باسم ياخور، أخيراً، العاصمة السورية دمشق لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، بعد سنوات غياب طويلة عن بلده سورية، وتساءل الجمهور عن سبب زيارته لدمشق وما إذا كانت عودته من أجل عمل تلفزيوني سوري جديد، أم أنها مجرد زيارة لبلده وجمهوره السوري.