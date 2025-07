استضافت المملكة العربية السعودية في الأعوام الأخيرة تصوير عدد من أفلام هوليود عبر جذب واستقطاب الاستثمارات العالمية لتطوير صناعة السينما.

وجذبت مناطق المملكة القائمين على 5 أفلام لتصويرها في البيئة السعودية التي تعد موطناً للعديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو، كما توفّر مناظر طبيعية شاسعة وجميلة.

فيلم قندهار

استضافت مدينتا العُلا وجدة تصوير فيلم «قندهار»، الذي يُعَد من أبرز الأعمال السينمائية التي تم تصويرها في السعودية؛ وضم فريق الإنتاج أكثر من 350 فرداً، 10% منهم من السعوديين.

ويظهر الفيلم أماكن سياحية مميزة في السعودية كالعلا وتبوك وحائل وجدة والطائف، وتدور أحداثه حول عميل سري بالاستخبارات الأمريكية يُدعى (توم هاريس) يسافر برفقة مترجمه إلى أفغانستان، لتنفيذ عملية سرية، ولكنهما سرعان ما يهربان من القوات الخاصة هناك بعد فضح العملية، وهنا تبدأ أحداث الفيلم في إطار بوليسي مشوّق.

فيلم قندهار تم إنتاجه بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في 2023، وهو من إخراج ريك رومان، وبطولة جيرارد بتلر.

فيلم تشيللو

«تشيللو» إنتاج عالمي، يضم طاقم عمل من فرنسا وإيطاليا وكندا والشرق الأوسط وبريطانيا وأمريكا، وحصل على دعم من شركة الإنتاج السعودية Rozam Media.

ويستند الفيلم إلى رواية وسيناريو رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والرعب؛ حيث يقوم عازف (تشيللو) بعزف مقطوعة موسيقية تقلب مسار حياته الهادئ رأساً على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته.

«تشيللو» تم إنتاجه عام 2023، وهو من بطولة: ميلا الزهراني، إلهام علي، جيرمي آيرونز، توبين بيل، سامر إسماعيل، سعاد العبدالله، وغسان مسعود. ومن إخراج دارن لين بوسمان.

فيلم محارب الصحراء

ويعد محارب الصحراء أكبر إنتاج في المملكة العربية السعودية جاء من هوليود على الإطلاق؛ حيث يقود روبرت وايت، مخرج الفيلم ومدير Rise of the Planet of Apes، طاقماً مكوّناً من أكثر من 500 شخص في هذه الملحمة التاريخية ذات الميزانية المرتفعة، التي تُعَد أول إنتاج أجنبي مهم في المملكة.

الفيلم مستوحى من أحداث يوم ذي قار، وهو من بطولة أنتوني ماكي، وعائشة هارت، وبن كينغسلي، وشارلتو كوبلي، وغسان مسعود، وسامي بوعجيلة، ولميس عمار، وجيزا روهريج.

تدور أحداث الفيلم في القرن السابع الميلادي، حين كانت شبه الجزيرة العربية تضم عدة قبائل بينها صراعات دائمة، وقد تم تصويره في نيوم.

فيلم تشيري

يُعَد فيلم تشيري من أبرز الأفلام السينمائية التي تم تصويرها في المملكة العربية السعودية؛ وتدور أحداثه حول أحد المحاربين القدامى في العراق، المصاب باضطراب نفسي ما بعد الصدمة، يتحوّل هذا المحارب إلى لص بنوك، حينما يقع في فخ الإدمان وتتزايد عليه الديون فتدفعه لعالم الجريمة.

تم تصوير الفيلم في منطقة العلا وهو من بطولة توم هولاند.

فيلم وجدة

يُعتبر «وجدة» أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في السعودية للمخرجة هيفاء المنصور، وحاز العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية، وإضافة إلى ذلك فهو أول فيلم سعودي يتم اختياره لجائزة الأوسكار، وتم ترشيحه لجائزة BAFTA لأفضل فيلم أجنبي.

تدور أحداثه حول فتاة تُدعى وجدة، تبلغ من العمر 10 سنوات، وتحلُم دائماً بامتلاك دراجة خضراء معروضة في أحد متاجر الألعاب. وعلى الرغم من معارضة والدتها إلا أنها تخطط لتوفير مبلغ من المال يكفي لشراء تلك الدراجة، وذلك عبْر بيع بعض الأغراض الخاصة بها. لكن خطتها تنكشف، وتجد نفسها أمام سبيل وحيد وهو المشاركة في مسابقة والفوز بها لتحقيق حُلمها بامتلاك تلك الدراجة الخضراء.