أشعل النجم المصري تامر حسني (الجمعة)، أجواء مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بحفل استثنائي نظّمته شركة بنش مارك، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسط حضور جماهيري غفير وتفاعل لافت.

تألّق الحفل بعروض استعراضية مبهرة وتجهيزات مسرحية متطوّرة أضفت طابعًا حماسيًا يعكس روح البطولة العالمية. وأعرب تامر عن سعادته بالتواجد في المملكة، مشيرًا إلى حبه لعالم الألعاب الإلكترونية ومشاركته الجمهور شغفهم بهذه المنافسات.

وخلال الحفل، كشف تامر حسني عن قرب صدور ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وحرص على تقديم باقة من الأغاني الحصرية منه لأول مرة، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا كلمات الأغاني بحماس.

وفي لفتة إنسانية عفوية، استجاب تامر لنداء إحدى المعجبات التي صرخت معلنة أن اليوم يوافق عيد ميلادها، ففاجأها بأداء أغنية «كل سنة وانت طيب»، ليحظى بتصفيق وتشجيع الجماهير.

عكس الحفل حالة من الطاقة والبهجة، وجسّد الروح الشبابية لبطولة الألعاب الإلكترونية، مؤكّدًا مرة أخرى مكانة تامر حسني كأحد أبرز نجوم الغناء العربي حضورًا وجماهيرية.